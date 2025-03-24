Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayını belirlemek için Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oy kullanan Sedat Kiraz (55), evine gitmek için geçtiği Yunus Emre Parkı’nda kalp krizi geçirdi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedat Kiraz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sedat Kiraz’ın Hanoğlu Konağı’nda aşçı olarak çalıştığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Merhumun cenazesi bugün Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Gökköy köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, ailesi ve sevenleri katıldı.