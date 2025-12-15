Arca Çorum FK ilk larının kendi sahasında oynayacağı son maçı olan Sakaryaspor hazırlıklarına bugün eksiıi olan futbolcularla başlayacak.

Cumartesi günü Sivasspor ile oynadığı maçın ardından bir günlük izin verilen futbolculardan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından belirlenecek ve antrenman eksiği bulunan isimler bugün akşam saatlerinde tesislerde özel programda çalışacak.

Kırmızı Siyahlı takım yarın yarın ise tamkadro olarak Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecekm