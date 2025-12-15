Arca Çorum FK pozisyon üretmekte zorlandığı Sivasspor maçında kırmızı siyahlı takımın girdiği ve yararlanamadığı iki net pozisyon ve kazanılan peraltının içinde de de olan isim Yusuf Erdoğan oldu.

42. dakikada sağ kanattan Samudio’nun pasında cezasahası çizgisi üzerinde Yusuf Erdoğan kaleci ile karşı karşıya üzerinden aşırmak istedi ancak savunmada son anda Okan ayak koyarak gole izin vermedi.

88. dakikasında Yusuf Erdoğan ile yakaladığı bu pozisyonda direğe takıldı. Sivasspor’un galibiyet golü için yüklendiği anlarda Çorum FK orta alandan Oğulcan’ın savunma arkasına attığı topla Yusuf Erdoğan ceza sahasına girdi kaleci ile karşı kanşıya kaldığı bu pozisyonda yakın köşeye gönderdiği top yan direkten geri geldi ve kırmızı siyahlı takım bu dakikada galibiyeti kaçıran taraf oldu.