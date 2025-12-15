Arca Çorum FK’da Oğuz Gürbulak’tan kötü haber.

Tecrübeli futbolcunun ilk yarıyı kapattığı ve ikinci yarıda anca forma giyebileceği açıklandı.

Ligde önceki hafta Pendikspor ile oynanan maçın ortalarında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuz Gürbülak’ın adelesinde ağrı nedeni ile maça yarıda bıraktığı belirtilmişti.

Cumartesi günü oynanan Sivasspor maçı kadrosunda yer almayan Oğuz Gürbulak’ın adelesindeki sakatlığın ciddi olduğu ve ilk yarının kalan iki haftasında Sakaryaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.