Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Proje kapsamında son olarak; Bektaşoğlu, Deller, Tarhan ve Ömerbey köylerinde eğitim programları düzenlendi.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve kurum-kuruluşların desteği ile daha önce de çok sayıda köyde eğitim programları, şenlikler, sinema gösterimi, mezarlık ve ibadethanelerin temizliği gibi etkinlik ve çalışmalar yapılırken, projenin önümüzdeki günlerde tüm muhtarların katılımı ile düzenlenecek şenlik ve dayanışma programı ile tamamlanacağı öğrenildi.

Proje ortağı ise; Sosyal Farkındalık ve Özdeğişim Derneği. El Ele Gönüller, Güçlü Köyler Projesi kapsamında Çorum Merkez Bektaşoğlu Köyü’nde vatandaşlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat ve köy halkının katılımı ile düzenlenen programda; Sosyolog Sena Gökdoğan, “Ayrımcılık”, Uzman Aile Terapisti Handenur Damar, “Arıcılık ve Arılarla Terapi”, Psikolog Gül Gökdoğan ise “Öfke Kontrolü ve Şiddet”, “Sağlıklı İlişkilerde İletişim” hakkında sunum yaptı.

Uzmanlar, katılımcıların sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı, köyün ihtiyaç analizi oluşturuldu.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve beraberindekiler, Köy Muhtarı Kadriye Balat’a Türk bayrağı hediye ederken, mezarlık ve cemevi ziyareti yapıldı. Kılıç ve beraberindekiler, şehit polis memuru Orhan Balat’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Deller Köyü’ne geçen İlhan Kılıç ve uzmanlar, muhtarlık binasında vatandaşlarla buluştu.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı, aynı zamanda Deller Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü’nün de katılımı ile düzenlenen programda uzmanların sunumlarının ardından sorulara yanıt verildi, köyün öncelikli sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri ele alındı.

İlhan Kılıç, Muhtar Yıldırım Külcü’ye Türk bayrağı hediye ederken, şehitler için yapılan duanın ardından bayrak göndere çekildi.

Proje kapsamında benzer bir eğitim programı da Tarhan Köyü’nde düzenlendi.

Tarhan Köyü Muhtarı Bektaş Koçoğlu’nun da katılımı ve organizasyonu ile düzenlenen programa halkın ilgisi dikkat çekti. Vatandaşlarla birlikte yapılan toplantıda köyün sorunları masaya yatırılarak ihtiyaç analizi yapıldı.

Eğitim programının sonunda Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve uzmanlar, Muhtar Koçoğlu’na Türk bayrağı hediye etti.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, uzmanlar; Sena Gökdoğan, Handenur Damar ve Gül Gökdoğan, Ömerbey Köyü’nde de eğitim çalışmalarını ve köyün sorunlarını içeren raporları tamamladı.

İlhan Kılıç, Ömerbey Köyü Muhtarı Hasan Olukçu’ya da Türk bayrağı hediye ederken, şehit Kamil Kaya’nın da kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Proje kapsamında daha önce de, Çorum Merkez Seydim, Morsümbül, Narlık, Serban ve Kınık köylerinde eğitim programları düzenlenmişti. Seydim ve Serban köylerinde ise şenlik programları yapılmıştı.

Proje kapsamında Çorum Merkeze bağlı köylerde mezarlıkların otlardan temizlenmesi, haşerelere karşı ilaçlanması, bakım ve onarımı, mezarlıklara direk ve Türk bayrağı dikilmesi, ibadethanelerin temizliği hedeflendi.

Ayrıca köylerde “Yaz Sineması Şenliği” organize edildi. Sinema kültüründen mahrum kalan köy çocukları için düzenlenecek olan “Yaz Sineması Şenliği”, çocukların gelişimi ve sosyal – kültürel faaliyetlerde bulunması açısından oldukça önem taşıyor.

Proje ile köy halkında milli / dini birlik ve beraberliğin sağlanması ve hizmet götürülmesi ve toplumda gönüllülük bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Proje, köy muhtarları ile işbirliği halinde sürdürülüyor. Başkan Kılıç, köy muhtarları ile köylerin ihtiyaçları ve yapılacak projeler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.