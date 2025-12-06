Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme hakkının tanınmasının 91. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanlığında partililerinde katıldığı bir toplantıda basın açıklaması yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, “Kadınların siyasi ve toplumsal yaşamda eşit yurttaşlar olarak yer almasının dönüm noktası olan Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılını kutluyoruz” dedi.

Kadınların, 1930’da belediyelerde, 1933’te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 1934’te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seçme ve seçilme hakkına kavuşarak birçok ülkeden çok daha önce demokratik hayata adım attığını belirten Özlem Güngör, “İşte bu; bir zihniyet devriminin, çağın ötesine geçen bir vizyonun adıdır. Bu vizyonun sahibi, kadını toplumun öznesi yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devrimcileri bugün bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün ise bu vizyonun ne kadar hayati olduğunu çok daha derin biçimde görüyoruz; çünkü biliyoruz ki gerçek demokrasi, ancak kadın-erkek eşitliği sağlandığında hayat bulabilir. Ancak Türkiye’de tablo eşitlikten çok uzaktır

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2025 raporuna göre Türkiye, kadınların siyasal güçlenme verilerinde 148 ülke arasında 139. sıraya gerilemiş ve aynı zamanda Avrupa’nın sonuncu ülkesidir. TBMM’de kadın temsili yalnızca %20, yerel siyasette ise %5 düzeyindedir. Bu veriler, Türkiye’nin demokrasi açığının en somut göstergesidir. Bu nedenle 5 Aralık, yalnızca bir yıldönümü değildir” ifadelerini kullandı.

“Bugün, bir uyanış günüdür. Bugün, daha fazla eşitlik talebini yükseltme günüdür” diyerek sözlerine devam eden Özlem Güngör, “Bugün, kadınların siyasete eşit katılımı için kararlılıkla adım atma günüdür. Bu kararlılığı ortaya koyan parti, kadınları siyasetin vitrininde değil, karar mekanizmalarının tam merkezinde konumlandıran Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde, Eylül 2024 Tüzük Kurultayı ile Partimiz, kademeli artışla %50 eşit temsili güvence altına alan tarihi bir düzenleme yapmış, siyasette eşitlik için güçlü bir irade ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde de bu irade sandığa yansımış, 1 Nisan 2024 sabahı itibariyle 35 kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiştir. Kadın belediye meclis üyeleri ve kadın il genel meclisi üyelerinin sayısı da ciddi biçimde artmış, yerel siyasette kadın temsili katlanarak büyümüştür. Bu doğrultuda bir kez daha görülmektedir ki, eşit temsil ancak siyasi irade varsa mümkündür. Kadın varsa demokrasi vardır. Daha fazla kadın muhtar, kadın belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi, kadın belediye başkanı ve kadın milletvekili için çare eşitliktedir, çare eşit temsildedir. Unutmayalım, siyasette eşit temsil olmadan demokrasi eksiktir ve eşit siyaset ancak bizimle mümkündür. Biz kadınlar, her alanda var olmak için, eşitlik mücadelemizi büyütmek için omuz omuza yürümeye devam edelim” diyerek sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)