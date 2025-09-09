Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik ve telefon direkleri devrildi.

Şehir Parkı yanındaki Necmettin Erbakan Caddesi 19. Sokak’ta bulunan iki elektrik direği henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

Sokakta park halinde bulunan araçların arasına büyük bir gürültüyle düşen direkler, şans eseri araçlara zarar vermedi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye elektrik firması ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen direkleri kaldırmak ve güvenliği sağlamak için çalışma başlattı.

Özellikle eskiyen ve eğilen direklerin yanı sıra, gelişi güzel sarkan kablolar vatandaşlarda endişe oluşturuyor.

Bugün şehir parkı yanındaki direklerin devrilmesi sonucu yaşanan olayları hatırlatan vatandaşlar, olası bir fırtına, kaza ya da doğal afet durumunda direklerin büyük tehlike oluşturabileceğini dile getirerek elektrik ve iletişim hatlarının yer altına alınması ya da daha sağlam ve güvenli bir altyapı sistemi kurulmasını istiyor.

Sungurlulular, yetkililere seslenerek şehir merkezinde tehlike saçan direklerin bir an önce kaldırılmasını ve modern bir altyapı çalışması başlatılmasını talep etti.