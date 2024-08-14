Çorum'un Alaca ilçesinde, şarj olan elektrikli bisikletin bataryası patladı. Çıkan yangında evin tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Yıldızhan Mahallesi, mermer sokak numara 65'de bulunan Nihat A.'ya ait evde meydana geldi.

Bisikletin şarj olan bataryasının patlaması sonucunda bisikletin bulunduğu evin tandır bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.