Çorum’un Sungurlu ilçesinde, elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Cumartesi pazarı Savak köprüsü üzerinde meydana geldi.

Sudenaz Ç.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Sudenaz Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.