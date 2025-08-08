Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tartışmalara sebep olan konserle ilgili yeni açıklama yaptı.

Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, konsere belediyenin bir kuruş harcamayacağını yineledi.

Konuşmasında yapılan eleştirilere de değinen Aşgın, eleştirilere teşekkür ederek, konuşmasında şunları söyledi:

"Konserle ilgili Haluk Levent, Zara hangi siyasi görüşe sahip bu bizi ilgilendirmemeli diye düşünüyorum. Sanatın siyaseti vardır. Şöyle sorunlar varken belediyenin buraya kaynak aktarması, sanatçılara para aktarılması gibi bir konu tartışılıyor. Bunu çok yanlış buluyorum.

Çorum Belediyesi olarak ne Zara’ya ne de Haluk Levent’e bir kuruş ödeme yapmayacak belediye. İfade ettiğim halde bunu tartışıyorlar üzülüyorum. Anlatamıyor muyuz bilmiyorum. KEM Yapım diye bir firma var. Bu sanatçılar bu yapımcı firmaya bağlı olarak çalışıyorlar. Bu yapımcı firma Çorum’da başka işleri de olan bir hemşehrimiz. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de.

Çorum’da konser yapsak sponsoru biz olsak dediler ne dersiniz dediler, bizde Belediyeye yükü yok buyursun gelsinler dedik. 12 Ağustos’u da KEM Yapım söyledi, başka bir gün müsait değildi. Bu kültürel etkinliğe tekrar tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.

Eleştiri yapanlara da teşekkür ediyorum. Büyük bir kısmı geçmişte de içinde olduğum, birçok mücadele verdiğimiz gönül kardeşlerim, arkadaşlarım. Demokratik bir olgunluk içinde eleştirdiler. Başım üstüne. Aldım, kabul ettim. İyi niyetlerine, samimiyetlerine inanıyorum. Onlarda bizim geçmişte olduğumuz gibi bugünde durduğumuz yerin aynı ve net olduğunu, bunda da değişiklik olmayacağını bilsinler."