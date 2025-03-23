Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Halayların çekilip ateşin üstünden atıldığı kutlamaya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, sendikalar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan DİSK/Emekli-Sen Çorum Şube Başkanı Hikmet Aydın, 2025 yılı nevruzunun ülkede ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde karşılandığını belirterek, “Küresel emperyalist güçlerin, bölgesel otoritelerin ve savaş baronlarının körüklediği savaş ve çatışmalar dünyanın pek çok bölgesinde sürüyor. Kapitalizmin kâr hırsı doğayı talan etmeye devam ediyor. Ortadoğu’daki paylaşım savaşları derinleşirken, halklar bu savaş politikalarına mahkûm edilmek isteniyor” dedi.