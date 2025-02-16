Çorum Emek ve Demokrasi Platformu söyleşi ve imza günü etkinliği düzenleyecek.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, gazetemizi ziyaret ederek, düzenleyecekleri ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ konulu söyleşi hakkında bilgi verdi.

22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek söyleşiye konuşmacı olarak Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ’ın katılacağını kaydeden Özdel, Çorum halkını söyleşiye davet etti.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Veysel Dinler’in yapacağı söyleşinin açılış konuşmasını ise Doç. Dr. Mehmet Kanatlı gerçekleştirecek.