Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, sendikaların yetki süreçlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

25 Mayıs tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nde imzalanan tutanaklara göre Milli Eğitim’de il genelinde yetkili sendika olduklarını belirten Selim Aydın, “Emekle yoğrulan bir zafer, ilkelerle yürütülen bir mücadele. Bu başarı, sadece bir yılın değil, yıllardır samimiyet, ihlas, azim ve kararlılık ile devam eden inançla yürütülen kutlu bir mücadelenin sonucudur” dedi.

Alaca, Boğazkale, Sungurlu, Osmancık ilçelerinde de yetkili olduklarını, Dodurga’da ise eşit sayıda kaldıklarını aktaran Selim Aydın, açıklamasında şunları söyledi: “Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir. Bu vesileyle, Şube Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, hak arama mücadelemize emek ve gönül veren , bu başarıyı ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurullarına, Kadınlar Komisyonumuza, İş yeri temsilcilerimize, İlkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bizler Türk Eğitim-Sen olarak ilkeli ve kararlı olarak duracağız, durmaya devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz. Tarihsel değerlerini hiçbir zaman unutmayan-unutturmayan, gerektiği yerde gerekeni yapma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen, sendikal çizgisinden taviz vermeyen Türk Eğitim-Sen; hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur. Türk Eğitim Sen; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş değerlerini temel ilke kabul ederek, kırmızı çizgi kabul etmiştir. Türk Eğitim Sen’de Anayasanın ilk üç maddesinde ifadesini bulan Türkçemizi, bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, İnsan haklarına saygıyı, laikliği, Cumhuriyeti Atatürk’ü görürsünüz. Tüm bu milli reflekslerinin yanında çalışanların özlük ve mali haklarını İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ışığında geliştirmeyi hedefleyen Türk Eğitim-Sen çalışanların sosyo-ekonomik refah ve yaşam seviyesini büyük ve müreffeh Türkiye ülküsüyle gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Şimdi sıra tüm Türkiye'de Türk Eğitim Sen'i yetkili sendika olarak çalışanların gerçek temsilcisi yapmaktır. Katkı ve desteklerinden dolayı her bir üyemize, teşkilatımızın her bir mensubuna, eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki gelecek eğitimle gelecek.” (Haber Merkezi)