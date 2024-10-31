Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Emekli Astsubay Hasan Yavuz (76) vefat etti.

Merhum Musa Yavuz'un oğlu, Nazmiye ve Gökmen Yavuz'un babaları, Nuri, Süleyman, Hüseyin ve Cafer Yavuz'un ağabeyleri, Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hikmet Yavuz’un akrabası olan Hasan Yavuz, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün İzmir’de saat 09.30’de Tepecik Mezarlıklar Müdürlüğü’nde yıkandıktan sonra öğle namazına müteakiben Bayraklı’da bulunan Manavkuyu Fatih Camii'nden kaldırılarak Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.