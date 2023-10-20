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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi.

KRAVATIYLA KENDİNİ KALORİFER BORUSUNA ASTI

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erol Yazar (54), girdiği bunalım sonucu evinde kravatıyla kendini kalorifer borusuna asarak intihar etti.

ZİYARET İÇİN EVİNE GİTTİLER

Dr. Yazar'ın annesi ve babası oğullarını ziyaret için evine gittiler. Anahtar ile kapıyı açamayan ve oğullarına ulaşamayan aile, polisten yardım istedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EROL YAZAR'IN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Ekipler, itfaiye tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildiğinde Erol Yazar'ın asılı halde cansız bedeni ile karşılaştılar.

EMEKLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Erol Yazar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaparken 15 Mart'ta sağlık sorunlarından dolayı emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.