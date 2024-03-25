Eski İl Genel Meclis Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın babası Osman Günay, arsasını Türkiye Diyanet Vakfı’na(TDV) bağışladı.

Günay, İl Müftülüğü'ne giderek emekli ikramiyesiyle aldığı arsasını Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Çorum Şubesi'ne bağışladı.

Arsa bağışını kabul eden TDV Çorum Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Muharrem Biçer, Osman Günay’a teşekkür ederek "Allah, bağışınızı kabul etsin. Bu bağış sizin için bir sadaka-i cariye olarak kıyamete kadar sevap hanenizi doldurmaya devam edecektir.” dedi.