Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adana'da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürüp ardından mahallenin muhtarına gidip teslim oldu.

KARISINA BALTA İLE SALDIRDI

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana gelen olayda 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeciyi sabah saatlerde balta ile saldırdı.

DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebecinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

3 YIL ÖNCE RASTGELE ATEŞ AÇMIŞTI

İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla olay rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti. O dönem Cebeci'nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti. İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

İHA