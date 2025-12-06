DİSK’e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası’na bağlı emekliler Trabzon ve Samsun’dan sonra Çorum’da 2026 bütçesinden emeklilere ayrılan payın arttırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri destek verdi. B

asın açıklamasına CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Emek Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ile emekliler katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Devrimci Emekliler Sendikası Trabzon Şube Başkanı Dilek Fidan, emeklilerin bugün yüksek hayat pahalılığına, uçuk konut ve kira giderlerine, onulmaz sağlık sorunları ve dertlerine, ağır vergilere dayanacak güçleri ve dermanlarının kalmadığını söyledi.

“EMEKLİYİ YAŞARKEN MEZARA KOYDULAR”

Emekliyi yaşarken mezara koyan bu sistemde acı çektiklerini vurgulayan Fidan, “Emeklileri haklarından mahrum eden bir şiddet ve zulüm rejiminde, insanlık dışı kararlar veriliyor. Emekliler bu sistemde var oluşları, hakları, özgürlükleri, hayatları ve gelecekleri güvence altında değildir. Biz emekliler geçmişte bütün değerleri üreten, alınteri döken, 17 milyonu aşkın toplumsal bir grubu oluşturan emeklileriz. Bizi hiçe sayanları, sırtlarında yük ve kambur görenleri biliyor ve tanıyoruz. Biz emekliler artık içine düştüğümüz yanılgılardan, sermaye yanlısı politikalardan ve biz emekliler yerine kendi çıkarları doğrultusunda kanun, yasa yapanlardan medet beklemeyeceğimizin ve seçimlerde oy deposu olmayacağımızın farkına vardık” ifadesini kullandı.

“MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Emeklilere düşen ortak sorunlar ve ortak talepler doğrultusunda DİSK çatısı ve DEV-Emekli Sen’in şemsiyesi altında mücadele birliği sağlamaktan başka çareleri olmadığını dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

“İşte tam da bu yüzden; sendikalı toplu sözleşme hakkımızı almak için, parasız sağlık hakkımızı almak için, ulaşım, barınma, eğitim ve seyahat özgürlüğümüz için, insanca yaşam hakkımızı almak için, asgari yaşama mahkum olmamak için hak verilmez alınır şiarıyla emek, demokrasi, özgürlük mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.”