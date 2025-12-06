CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda 1 dakikalık söz alarak Kırkdilim Tüneli’ndeki gecikmeleri gündeme taşıdı.

Tahtasız, tünelin 2016 yılında 3 milyon 746 bin lira bedelle ihale edildiğini, ancak verilen açılış sözlerinin yıllardır yerine getirilmediğini belirtti.

Tahtasız, 2018’de açılacağının duyurulmasına rağmen projenin bir türlü tamamlanamadığını ifade ederek, “Kırk yalan hikâyesine döndü” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2022’de “Işık göründü” açıklamasını hatırlatan Tahtasız, ardından AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın “2023 Haziran’da açacağız” sözünün de yerine getirilmediğini vurguladı.

Tahtasız, sonraki yıllarda yapılan 2024 ve 2025 açılış açıklamalarının da gerçekleşmediğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdikleri soru önergesine “2026’da açılacak” yanıtını verdiğini aktardı.

Milletvekili Tahtasız, tünelin açıldığında maliyetinin 10 yılda on kat artarak yaklaşık 3 milyar liraya ulaşacağını ifade ederek, “Heba olan yine devletin kaynakları olacak.” sözleriyle eleştirisini tamamladı.