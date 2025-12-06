Uzun yıllar Almanya’da bulunan, bir süre Çorum’da bakırcılık yapan, ayrıca Eti Lisesi karşısında bulunan Dilek Kıraathanesi’ni işleten Sami Oğuz (86), hayatını kaybetti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer’in eşi Dilek Demirer ile Emekli Öğretmen Ayhan Oğuz’un da amcası olan Sami Oğuz’un vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Çorum Merkez Sevindikalan köyü nüfusuna kayıtlı, merhum Minnaz Oğuz’un eşi, Erol Oğuz, Sultan Doğan, Hanife Oğuz Atlas’ın babası olan Sami Oğuz’un cenazesi 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.