Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GM Teknik Cam Fabrikası’nda Kristal-İş üyesi 97 işçinin başlattığı grev 62’inci gününü geride bıraktı.

“Hayat pahalılığı karşısında alım güçlerini iyileştirebilecek adil bir ücret artışı, kısmi sosyal haklar ve iş güvencesini teminat altına alacak” talepler için greve çıkan işçilere Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Amasya ve Çorum İl Örgütü’nden destek geldi.

Çorum’dan İl Başkanı Muharrem Özünel, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın ve partililerle birlikte “İş-ekmek yoksa barış da yok”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz” sloganları ile Merzifon OSB girişinden grev çadırının bulunduğu bölgeye kadar yürüyen EMEP EMEP Genel Başkanı Aslan, grevle ilgili Sendika İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Şahin ve grevci işçilerden bilgi aldı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, “Bu grev tüm Türkiye işçi sınıfının grevidir” diyerek, bölgedeki il örgütlerinin grevci işçilerle dayanışma içerisinde olacağını söyledi.

İktidar temsilcilerinin “işçiler fazla zam alırsa enflasyon artar” dediğini, bunun doğru olmadığını belirten Aslan, “Bu külliyen yalan. Kamu emekçileri için de aynı şeyi söylediler. Orta Vadeli Programda (OVP) ne emrediliyorsa, enflasyon artışı ne kadarsa ona uygun biçimde ücretlere zam öngörüyorlar. Önümüzdeki dönem yüzbinlerce kamu işçisi ve milyonlarca kamu emekçisi açlık ve sefalet ücretiyle karşı karşıya kalacak. O yüzden diyoruz ki, bu OVP, bu Şimşek programı bir sermaye programıdır. GM Teknik işçileri aynı zamanda bu sermaye programına karşı da mücadele ediyor.

Önümüzdeki 2026 için belirlenen asgari ücreti yine kendileri belirlemek istiyor. Yüzde 14 ile 20 arasında asgari ücrete zam yapılsın diyorlar. Bütün Türkiye kamuoyuna soruyoruz. 2025 için belirlenen asgari ücret, Şubat’tan beri açlık sınırının altında değil mi? İnsanların bu ücretle yaşaması mümkün değil bunu bilmiyorlar mı? İstiyorlar ki, işçiler ezildikçe patronlar daha fazla zengin olsun istiyorlar” dedi

Konuşmasının devamında İsrail’in Gazze’yi işgal harekatına da değinen Aslan, artık İsrail’le yapılan tüm ticari anlaşmaların son bulması gerektiğini söyledi.