SERGEN ARICI

Eminevim iddialı kampanyalarından birine daha imza atıyor. Eminevim başlattığı büyük kampanya ile Eminevim’e başvurarak 750 bin TL ve üzeri sözleşme imzalayanlar için bir adet Volvo XC 40 marka araç hediye edecek.

Eminevim 1991 yılından bugüne kadar Türkiye’de 280 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptı.

Eminevim Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada, Eminevim’in 1991 yılından bugüne kadar Türkiye’de 280 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptığı belirtildi. Çorum Şubesi ise yıllık 1500 vatandaşı ev ve otomobil sahibi yapıyor.

Faizlerin yüksek olması nedeniyle artık herkese hitap ettiklerini belirten Eminevim, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir kişi bankadan bir milyon kredi çekerse 4 milyon ödüyor. Bizde 1 milyon kredi çekerse çok cüzzi bir rakam 85-90 bin lira maliyeti oluyor. Ama bankaya gittiğinde 1 milyonu 4 milyon olarak geri ödemesi oluyor. Faiz yok, vade farkı yok. Güvenilir bankacılık düzenlemelerine bağlı, devlet güvencesi üzerine hizmet veriyoruz. 2022 yılından itibaren devlet güvencesinden sektörün lideri olarak emin evim olarak en başta geliyor.

Bizim ön plana çıkmamız sektörün kurucusu ve lideri olmamız. 1991 yılında ilk Emin otomobil olarak kuruldu. Rahmetli Abdurrahman Emin Öztürk 2005 yılına kadar Emin olarak devam etti. 2005 yılı itibariyle konut sektöründeki açığı görerek Eminevim çatısı altında hem Eminevim hem araba olarak bugüne kadar faaliyet gösteriyor. Tarihe baktığımızda 91 yılından bugüne kadar kesintisiz bir şekilde 92 yılında Çorum’da araç alan müşterilerimiz var. 2010 yılında araç alan var. 2005’de ev alan müşterimiz var. Şubemiz 2015 yılında Çorum’da açıldı. 2015’den bu yıla aktif bir şekilde müşteri sayımızı her geçen gün katlayarak her geçen gün daha iyi hizmet vererek hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Müşterilerimiz için en kısa sürede 3 çeşit sistemimiz var. Peşinatına göre 3 ay 4 ay araç sahibi ev sahibi olabiliyor. Elindeki peşinatla ödeme miktarına göre 4 ay içerisinde teslimat yapabiliyor. Bugün yazılan müşteriye aralık da teslimat yapılabiliyor. Devletin koyduğu kural gereği yılbaşından önce 2 ay da yılbaşından sonra 5 aya çıktı. Ağustos ayında yazılan müşteriye Aralık da teslimat alabiliyor ya da hiç peşinatı yoksa çekilişli modellerimiz var. Çekilişli modellerimize ev veya araç sahibi ilk ayda olma ihtimali var. Vade ortası 2 modelimiz var. Bu müşterinin ödeme gücüne göre sınıflandırıyoruz. Ödeme gücüne peşinatına göre müşteriye hangisi daha uygunsa hangisine daha erken ulaştırabilirsek hedefine ona göre müşterinin ödeme gücüne göre program çiziyoruz.

Çorum’da kiracı kalmayana kadar devam edeceğiz. 2021 yılında yine böyle bir kampanya düzenledik. Erdoğan Dinç isimli bir müşterimize çıkmıştı o zaman. Bu yıl da 750 bin TL ve üzeri sözleşme imzalayan müşterilerimiz için bir kampanya düzenliyoruz. Kampanya sonunda şanslı müşterimize Volvo XC 40 marka otomobil vereceğiz.”