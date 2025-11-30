Bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmazlara sahip vatandaşların emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde yarın son gün. Vergi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek ya da e-Devlet üzerinden online olarak ödenebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de muafiyet kapsamında bulunuyor.

EMEKLİLİKTE "ÇALIŞMAMA" ŞARTI

Emeklilerin bu haktan yararlanabilmesi için aktif olarak çalışmıyor olmaları gerekiyor. Bir işte ücretli çalışan veya ticari faaliyette bulunan emekliler muafiyetten faydalanamıyor; ancak çalışmayı bıraktıkları tarihten itibaren muafiyet hakları başlıyor.

Hiç geliri olmayanlar ve emekliler için bir diğer şart ise geçen yıl elde edilen mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı geçmemesi.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İÇİN MUAFİYET TARİHİ

Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler, 2025 yılına ait emlak vergisini ödemek zorunda olacak. Muafiyet hakları ise 2026 yılından itibaren başlayacak.

EMLAK VERGİSİNİN ETKİLEDİĞİ DİĞER VERGİ VE HARÇLAR

Değerli konut vergisi

Tapu harcı

Damga vergisi

Veraset ve intikal vergisi

Taşınmaz kültür varlıklarını koruma katkı payı

Gelir vergisi (GMSİ ve gayrimenkul alım-satım kazançları)

BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, emlak vergisi borçlarını taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden öğrenebildiği gibi, e-Devlet Kapısı üzerinden İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla da hızlı ve kolay bir şekilde sorgulama yapabiliyor.