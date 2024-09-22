Bursa​'da sabaha karşı meydana gelen kaza​ korku ve panik dolu anların yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre yol ayrımını karıştıran ticari araç sürücüsü son anda aracının kontrolünü kaybederek refüjdeki direğe çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü araçtan fırlarken, dumanların yükseldiği araç alev alev yandı.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK BU KEZ İŞE YARADI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre kaza 03.00 sıralarında merkeze bağlı, Nilüfer​ ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamza D. (26) ticari aracıyla seyir halindeyken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine dönmek istedi.

Fakat hızlı gelen sürücü hangi yöne gidemeyeceğine hızlıca karar veremeyince virajı alamayıp direğe çarptı. Kazanın ektisiyle ön camdan fırlayan sürücü yaralanırken, dumanların yükseldiği araç alev alev yandı.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sürücü Hamza D, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yanan araç ise İtfaiye ekiplerince söndürülürken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.