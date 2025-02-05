Sungurlu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gece saat 02.30'da gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilenler:

3 adet kurusıkı tabanca

1 adet kurusıkıdan bozma tabanca

14 adet dolu tüfek mermisi

3 adet 9 mm çapında mermi

1 adet sustalı bıçak

2 adet şeffaf şırınga içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı

Kağıda sarılı halde bir miktar "PC" olarak tabir edilen uyuşturucu madde

Uyuşturucu madde içmek için kullanılan bir aparat

Operasyonda ev sahibi T.U. ve yanında bulunan K.G., Ş.G. ve E.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.