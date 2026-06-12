Emrah Taç Ankara’da 17-20 Haziran’da Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisleri’nde yapılacak olan 34. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonasında mücadele edecek. Dünya Şampiyonasında mücadele edecek yedi Türk sporcudan birisi olacak.

Bilardo’da ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Emrah Taç Dünya Artistik Şampiyonasında mücadele edecek 32 sporcudan birisi. Sekiz grupta dörder sporcunun mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasında Emrah Taç D grubunda Japon Naoki Harada, İspanya’dan Hector Cuadrado ve Türkiye’den Halim Doruk ile karşılaşacak. Grup maçları sonunda ilk sırayı alan sporcular final grubuna yükselecek. Emrah Taç grubunda ilk maçında 17 Haziran çarşamba günü saat 12’de Türkiyeden Halim Doruk ile karşılaşacak.

Milli Bilardocu Emrah Taç Dünya Şampiyonasında Çorum’u ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.