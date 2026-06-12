U 11 liginde gruplarda ilk yarı hafta içinde oynanan maçlarla tamamlandı. Dört grupta oynanan maçlar sonunda A grubunda Gençlerbirliği, B grubunda Hattuşaspor, C grubunda Osmancık Kandiberspor D grubunda ise Arca Çorum FK liderlik koltuğuna oturdular.

A grubunda Gençlerbirliği ilk yarıda beş maçınıda kazanarak liderliğini devam ettir. Gençlerbirliği Vefa Devane Gençlikspor karşısında aldığı 2-1’lik skorla kazanarak 15 puanla liderlik koltuığundaki yerini korudu. Diğer maçta ise PTT Gençlikspor ile Anadolu FK arasındaki maçtan 2-1 galibiyet ile ayrılan PTT takımı aynı puanla ikinci sırada. Buharaspor ise Dodurga Belediye karşısında hükmen galip gelerek 11 puanla oda averajla üçüncü sırada yer aldı.

B grubunda ise Hattuşaspor takımı beşinci maçında sen yakın rakibi Sungurlu Belediyespor deplasmanında berabere kalarak ilk yarıyı13 puanla lider takamladı. Sungurlu takımı ise ikinci sırada yer aldı. Alaca Belediyespor Kültürspor karşısında hükmen galip gelerek ikinci galibiyetini aldı. Çorum İdman Yurdu da Akkent Gençlikspor önünde 2-0 galip ayrıldı.

C grubunda Osmancık Kandiberspor evinde maça çıkmayan 1907 Gençlikspor karşısında hükmen galip gelerek üçüncü galibiyetini aldı ve 10 puanla liderliğini devam ettirdi.

D grubunda ise Vefa Devanespor İskilipspor deplasmanında 11-0 gibi farklı skorla kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Arca Çorum FK ise İskilipgücüspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılarak ikinci beraberliğini aldı. Mimar Sinanspor ise İkbalspor karşısında 8-0 galip gelerek zirveyi takibini sürdürdü.

Ligde ikinci yarı maçları cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.