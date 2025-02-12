15 yıldır Bilardo İl Temsilcisi olarak görev yapan Emrah Taç, Türkiye Bilardo Federasyonu Eğitim Kurulunda görev aldı.

1994 yılında Bilardo sporu ile tanışan ardından kazandığı başarılar ile milli takımda Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi temsil eden Emrah Taç 2002 yılında Bilardo İl Temsilciliği görevine atandı.

Bu görevi 15 yıldır sürdüren Taç yeni Federasyon Yönetimi Eğitim Kurulunda görev alacağı için bu görevi bıraktı.

Bilardo Federasyonu Eğitim Kurulu Prof Dr. Ünal Erkorkmaz başkanlığında Prof Dr. Çetin Yaman, Ömer Karakurt, Emrah Taç, Muhammed Fadıl Özdemir. Gülşen Degener, İlbay Dağdelen. Aygen Berk, Mehmet Sezer, Murat Ertan ve Tuğba Polat’tan oluştu.

Emrah Taç yeni dönemde antrenörlük kurslarında eğitmen olarak görev yapacak.

Taç, Bilardo sporuna yıllardır sporcu antrenör ve il temsilcisi olarak hizmet verdiğini bunların arasına yeni bir görev daha eklendiğini belirterek kendisini bu göreve layık gören Federasyonu Başkanına teşekkür etti.

Emrah Taç bugüne kadan olduğu gibi bundan sonrada bilardo sporunun gelişimi için yerelde ve ulusalda elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.