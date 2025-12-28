Özelleştirme İdaresi önceki dönem başkanı, eski Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Üyesi hemşehrimiz Ahmet Aksu’nun babası Emrullah Aksu hayatını kaybetti.
Emrullah Aksu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Osmancık Beylerçelebi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Muhabir: Yüksel Basar