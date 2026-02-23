Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, muhtarlık binası önünde yaşanan yardım yoğunluğuna ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu, Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı önünde Ramazan yardımı dağıtımı yoğunluğunu gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Şam da iftar programı düzenleyen Çorum Belediyesini eleştirmişti.

Söz konusu haber üzerine Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir de açıklama yaptı.

Özdemir, tamamen hayırseverlerin katkılarıyla yardımların yapıldığını, mahalledeki nüfus yoğunluğundan dolayı da dağıtım takvimine uyulmaması nedeniyle zaman zaman böyle manzaralar oluştuğunu söyledi.

İşte Özdemir’in o açıklaması:

“Son günlerde sosyal yardımlar sırasında Ulukavak Mahalle Muhtarlığımız önünde oluşan yoğunlukla ilgili yapılan değerlendirmeler üzerine vatandaşlarımızı doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Ulukavak Mahallesi, 70.000’e yakın nüfusuyla Çorum’un nüfus bakımından en büyük mahallesidir. Mahallemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısının fazla olması nedeniyle özellikle sosyal yardım dönemlerinde ciddi bir başvuru yoğunluğu yaşanmaktadır. Oluşan kalabalık bir düzensizlikten değil, tamamen nüfus yoğunluğu ve yardım talebinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Muhtarlık makamı olarak imkânlarımız ve personel kapasitemiz bellidir. Muhtarlığımızın evlere birebir yardım teslimi yapabilecek sürekli bir personel gücü veya kurumsal imkânı bulunmamaktadır.

Buna rağmen birçok zaman kendi imkânlarımızı zorlayarak mahallemizde kapı kapı gezdiğimiz, yaşlı, hasta ya da gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın evlerine yardımları bizzat ulaştırdığımız da olmaktadır. Devlet büyüklerimizden gördüğümüz hizmet anlayışıyla insanımıza ulaşmayı bir görev değil vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ancak mahallemizin nüfus büyüklüğü nedeniyle her yardımı evlere teslim etmemiz ne yazık ki mümkün olamamaktadır.

Eleştirilere cevap olması adına özellikle ifade etmek isterim ki; mahallemizde yapılan yardımların büyük bir kısmı yalnızca resmi imkânlarla değil, çoğu zaman kendi gayretlerimiz, şahsi girişimlerimiz ve kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç sahibi bir vatandaşımız kapımızdan geri dönmesin diye kimi zaman iş insanlarımızı, kimi zaman hayırsever dostlarımızı bizzat arıyor, mahallemizin ihtiyaçlarını anlatıyor destek talep ediyorum imkânları bir araya getirerek de çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda muhtarlık sadece evrak işi değil; dert dinlemek, çözüm aramak ve insanın yükünü hafifletmektir. Kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızın mahcup ya da umutsuz ayrılmaması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz.

Bu vesileyle her zaman yanımızda olan, elini taşın altına koyan tüm hayırsever iş insanlarımıza, gönüllü destekçilerimize ve yardım eden kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah,

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; Çorum gerçekten paylaşmayı bilen, yardımlaşma kültürü çok güçlü, hayırseverliğiyle örnek bir şehirdir. Kadirşinas hemşehrilerimiz sayesinde birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza umut oluyoruz.

Bu minvalde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına başvurular gün verilerek düzenli şekilde alınmaktadır. Ancak yardımların bitebileceği endişesi taşıyan hemşehrilerimizin hak kaybı yaşamamak için erken saatlerde muhtarlığımıza gelmesi zaman zaman kalabalık görüntülere sebep olmaktadır. Bu da organizasyon eksikliğinden değil muhtarlığımıza başvuru yapan vatandaşlarımızın fazla olmasından kaynaklanmaktadır

Eleştirileri demokrasinin gereği olarak görüyor ve saygıyla karşılıyoruz. Bizim önceliğimiz tartışmak değil; garibanın, ihtiyaç sahibinin ve kapımızı çalan her vatandaşımızın yanında olmaktır.

Bizim derdimiz makam değil, hizmettir. Bizim siyasetimiz gönül kazanmaktır. Kapımıza gelen her insanın derdini kendi derdimiz olarak görüyoruz. Ulukavak Mahalle Muhtarlığı olarak bugüne kadar nasıl vatandaşımızın yanında olduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum.”