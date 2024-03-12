Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivalinde yaklaşık 150 proje ve 50 fikir başvurusu arasından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı proje sahiplerine ödülleri verildi.

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali” bilim ve teknoloji tutkunları bir araya geldi.

Halkbank, Aselsan, Havelsan gibi ülkemizin önde gelen kuruluşlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren pek çok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen festivalde lise ve üniversite kategorilerinde ve Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamındaki 150 proje sergilendi.

Ödül töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kabul edilen bütün fikir ve projelere laboratuvar, projenin ürüne dönüşmesi, patent gibi alanlarda üniversitenin her türlü destek vereceğini ifade ederek bunun yanı sıra dereceye giren projelere Halkbank sponsorluğunda da ödül verildiğini söyledi.

Rektör Öztürk, Bilim ve Teknoloji Festivaline destek veren kurum ve kuruluşlar ile emeği geçenlere teşekkür etti.

LİSE KATEGORİSİNDE ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Lise öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından Bilim ve Teknoloji Festivaline yoğun ilgi gösterildi. Öğrenciler, birbirinden başarılı araştırma-geliştirme ve ürün-geliştirme çalışmaları dikkat çekti. Hakem kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye göre “ÇOGG” başlıklı projesi ile TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Hacı Recep Seyis birinci olurken “İHA Yardımıyla Mülkiyet Sınırlarının Tespiti” başlıklı projesi ile Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Ömer Faruk Alkan ikinci ve “Bluetooth Kontrollü Araç” başlıklı projesi ile Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Kuzgun üçüncü oldu. Lise kategorisinde yarışan 3 proje ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİNDE EN İYİLER BELİRLENDİ

Proje yarışması başvuruları sosyal ve fen-sağlık bilimleri kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Yarışma kapsamında dereceye giren projelere ödülün yanı sıra projelerin fikri mülkiyet haklarının alınması ve ticarileşmesi konusunda da Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından destek verilecek.

Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivalinde, sosyal ve fen-sağlık bilimleri kategorilerindeki en iyi projeler belirlendi. Üniversite kategorisinde 5 proje ise mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Sosyal Bilimler Kategorisinde “Hayvanlar Senfonisi” başlıklı projeleri ile Hitit Üniversitesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Berrin Somer Ölmez, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bolat, Ceyda Demircan, Zekiye Arun, Gülcan Uludağ, Aslıhan Seyis, İrem Demirsoy, Aslıhan Seyis, Rümeysa Yüksekoğul ve Buse Koçyiğit birinci, “İmalat Sanayi Rekabet Gücü Analizi: Çorum İli Örneği” başlıklı projeleri ile Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Deniz Aytaç ve Prof. Dr. Sabiha Kılıç ikinci, “Yelp Uygulamasındaki Restoranların Keşifsel Veri Analizi ile İncelenmesi” başlıklı projeleri ile Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Betül Ağaoğlu ve Öğr. Gör. Dr. Esra Özata Şahin üçüncü oldu.

Fen-sağlık bilimleri kategorisinde ise birinci "Güneş Enerjisi Santrallerinde Zaman Saati Destekli Şalt Teçhizatı ile Reaktif Cezanın Engellenmesi ve Otomatik Enerji Transferi " başlıklı projesi ile Hitit Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Enes Çelikara oldu. Yarışmada "Manuel Elektroforetik kaplama ünitesi kurulumu ve kaplamalı malzemelerin üretimi" Başlıklı projeleri ile Muhammed Laik, Altan Gürpınar, Ceyhun Mert, Oğuzhan Gers ve Öğr. Gör. Dr. Bünyamin Çiçek ikinci olurken “Günlük Gıda Takviye Maddesi Olarak Bor Sitrat Esterleri" başlıklı projeleri ile Hitit Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Dursun Ali Köse ve Öğr. Gör. Melda Bolat üçüncülüğü elde etti.

FİKİR YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Fikir yarışmasının birincisi “Yeni Doğanlarda Topuk Kanı Taramasında Fenilketanuriyanın Crispr Cas ile Hızlı Tanı Kiti” başlıklı fikirleri ile Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencileri Rizvan İmamoğlu ve Javid Guluyev oldu. Yarışmada ikinci “Gübreleme Karar Destek Sistemi (GÜKADES): Antep Fıstığı Uygulama Örneği” başlıklı fikri ile Mersin Hekagro Solutions A.Ş Ziraat Mühendisi Kander Koç olurken “Candida Albicans Tedavisi için Hidrojel Formunda Antifungal Bukkal Yamaların Geliştirilmesi” başlıklı fikri ile Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Abdulsamet Taş ise üçüncü oldu.

MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamında hazırlanan projelerin de değerlendirildiği festivalde “Makine ve İmalat Teknolojileri Özel Ödülü” verildi. Bu kapsamda “Solunum Kaslarının Geliştirilmesine Yönelik Antrenman Cihazının Üretimi” başlıklı fikirleri ile Hitit Üniversitesi öğretim elemanları Arş. Gör. Mehmet İsmail Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Tozlu, Rabia Helva, Prof. Dr. Mehmet Kutlu ve Prof. Dr. Erkan Demirkan 150 bin TL’lik MİTEK proje desteği kazandı.