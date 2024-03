Bir dizi ziyaretler ve toplantılara katılmak için Çorum’a gelen Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

31 Mart’ın iktidara bir ihtarname gönderme seçimi olduğunu belirten Kayalar; “Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin iki neticesi olacak. Birincisi Çorum için bir netice ortaya çıkacak. Bizim aklımızdaki belediye başkanlıklarında insanlarımızı ayırmak yok. İnsanlarımızı partizanca bölmek yok. İnsanlarımızı birbirine karşı tahrik etmek yok. 31 Mart iktidara bir ihtarname gönderme seçimidir. Daha iyi bir Türkiye için, daha iyi bir Çorum için, daha iyi bir yönetim olma noktasında ‘sana bir uyarıda bulunuyoruz’ dememiz lazım. Takdir halkımızın. Bizim halkımızın düşüncesi, feraseti var ve bu seçimde bu ferasetini ortaya koyacak ve iktidara ihtarname gönderecek. Önemli olan adayların kazanması yada kaybetmesi değil, önemli olan Çorum ne kazanacak yada kaybedecektir.” dedi

Türkiye’nin şu anda sıkıntılı bir dönemin içinden geçtiğini ifade eden Kayalar, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini ve yanlış ekonomi politikalarının cezasını vatandaşların çektiğini söyledi.

Türkiye’nin en önemli beka sorunun çiftçilik olduğunu dile getiren Kayalar;

“Çorum ve bölgesi çiftçilik bölgesi. Haziran ayında buğday hasadımız başladı. Buğday hasadı ile birlikte bir taraftan randevular, bir taraftan kota, bir taraftan nakliyeci sıkıntısı ayrıca pas hastalığı nedeniyle alınmayan ürünler. Bunlarla birlikte ödemelerdeki gecikmeler. Bu sorunlar dile getirilmesi rağmen çözüm iradesi ortaya koyamadılar. Çiftçiyi duymadılar. Aslında 21 senelik bu yönetimin çiftçiye bakış açısına baktığımız zaman çiftçinin üvey evlat durumunda olduğunu görüyoruz. Son 8 ayda 19 lira olan mazot yüzde 150 artarak 45 liraya yükseldi. Bunun yanında gübreye yapılan zam var. Traktör bakım, ekipman, sigortaya yapılan zamlar var. Mayıs ayı sonunda yeni buğday fiyatları belirlenecek. Geçen seneki aynı değeri bulabilmemiz için yaptığımız hesaplara göre buğdayın fiyatının 22 ile 24 lira olması lazım ama 10 lira gibi komik rakamlardan bahsediliyor. Bu çiftçinin ölmesi yok olması demektir. Türkiye’de üretim azalırsa hayat pahalılığı başta olmak üzere dışarı muhtaç olmak gibi çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. O yüzden çiftçiliği ikinci plana atamayız. Türkiye’de çiftçilik bir beka sorunudur. Çiftçinin ayakta kalması, çiftçinin üretime devam etmesi, çiftçinin üretir konumda olması ve Türkiye’nin gıda güvenliği sağlanması bir beka sorunudur.” şeklinde konuştu

Çiftçilerin ürettiği bir çok ürünün şu anda ithal edildiğine dikkat çeken Kayalar; “Pirinç Avustralya’dan, et Güney Amerika’dan ithal ediliyor. Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu var. Bunların önünde sabah namazından sonra et kuyruğu başlıyor çünkü etin kilosu 230 lira. Vatandaşlarımız sanıyor ki ucuza et yiyoruz. Hayır. Ordada bir soygun var. Çünkü o et 4 dolara ithal ediyorlar, 6 dolara satıyorlar. Ordan da karları var. Bu kadar acımasız uygulama devam ediyor. Son 6 yıldır süt hayvanları kesiliyor. Aslında kesilen hayvanlar değil, Türkiye’nin varlığı, geleceği kesiliyor.” diye konuştu

Konuşmasında ekonomi politikalarında yapılan hatalara da değinen Kayalar, şunları söyledi;

“Eski Hazine ve Maliye Bakanı zamanında faiz 19’dan 8’e kadar indirilirken, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Eski bakanın döneminde uygulanan ekonomi politikalarının tamamının yanlış olduğunu söyleyerek faizi bir anda yüzde 45’e çıkarıyor ve Türkiye’nin rasyonelleşmekten başka çaresi kalmamıştır diyor. Çaresi kalmamış demek ne demek? Çaresizlik demektir. Yanlış ekonomi politikalarının ceremesini kim çekiyor? Çiftçimiz, emeklimiz, vatandaşlarımız çekiyor.

Emekliler ile ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklama yapıldı. Emeklilerimize para yok dedi. 3 bin liralık bayram ikramiyesini 7 bin lira olması için mecliste bir önerge sunduk. AK Parti ve MHP oylarıyla komisyonda rededildi. Para yoksa 600-700 milyar faiz nasıl veriliyor. Şu anda oluk oluk faiz veriliyor. Halkın dertlerine gerçekten çözüm bulmak için kafa yormuyorlar. Kendi bildiklerine göre yürüyorlar. 2002 yılında bu iktidarı görevi devraldığında bir emeklinin maaşı asgari ücretin yüzde 139’uydu. Bugün bu hesabı yaptığımızda emeklilerimizin en az 22 bin lira alması lazım. Asgari ücret 17 bin, emekli maaşı 10 bin lira. 22 senede geldiğimiz halimiz burası. 2002 yılında ekonomide dünyanın en büyük 17 ekonomisi arasında iken bugün 22.sıraya kadar geriledi.”

‘AŞGIN’A SON GÜNLERİNİ YAŞATACAĞIZ’

İYİ Parti Seçim Koordinasyon Başkanı Orhan Polat ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

Polat; “2019 seçimlerinde Anitta Otel’de vermiş olduğu vaatleri yerine getirmeyen Halil İbrahim Aşgın’a son günlerini yaşatacağız.” dedi

Türkiye’nin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Polat;

“Halkımız eğer bulunmuş olduğu durumdan memnun ise geleceğinden emin ise zaten desteğini verir ama görüyoruz ki bugün son derece sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Esnafımız, çiftçimiz, memurumuz, işçilerimiz, iş bulamayanlarımız, emeklilerimiz ekmek bulamama korkusu içinde yaşıyor. 31 Mart’ta buna göre değerlendirmemizi yapacağız ve kararımızı vereceğiz. 22 yıldır iktidarda olanlar verdikleri sözleri yerine getirmedi. Yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadele edeceğiz dediler ama yasaklar daha da arttı ülke bir polis ve hakim devleti haline geldi.” şeklinde konuştu

İYİ Parti Çorum Belediye Başkanı Ahmet Ertekin de konuşmasında ekonomi üzerinden iktidarı eleştirerek;

“Seçim kampanyasının başladığı günden bu yana Çorum’da gezmediğimiz esnaf kalmadı. Esnafımız perişan durumda. Esnafımız siftah yapamadan kepenk indiriyor. Genç esnafımız dokunsan ağlayacak durumda. Ben 60 yaşını geçtim böyle durum görmedim. Daha öncede krizler oldu bu ülkede ama kısmı olmuştu bu başka bir kriz.” ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Çorum Belediye Başkanı Ahmet Ertekin, İYİ Parti SKM Başkanı Orhan Polat ve partililerle birlikte Hürriyet Parkı’ndaki vatandaşlarla biraraya gelerek sohbet etti.