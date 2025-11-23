ORC Araştırma 11-13 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 900 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara siyasi parti genel başkanlarının isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Erdoğan'ı CHP lideri Özgür Özel izledi. İşte anket sonuçları...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43,5



ÖZGÜR ÖZEL %38,3

DEVLET BAHÇELİ %23,2

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU %17,4

ÜMİT ÖZDAĞ %16,7

TUNCER BAKIRHAN %14,2

MAHMUT ARIKAN %13,5

FATİH ERBAKAN %12,9

MUSTAFA DESTİCİ %12,4

YAVUZ AĞIRALİOĞLU %10,4