Sungurlu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ebediyete intikal eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından tüm öğretmenler için dualar edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, görevleri sırasında veya emeklilik dönemlerinde hayata veda eden tüm öğretmenlere rahmet ve minnet duygularını ifade ederek, Öğretmenler Günü’nün anlamının bu ziyaretlerle daha da güçlendiğini belirtti.