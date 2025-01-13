Çorum'da memurlar, 2025 yılı için belirlenen yüzde 11,54 oranındaki zam oranını protesto ederek iş bıraktı.

Hürriyet Meydanı'nda eylem yapan memurlar, ek zam ve refah payı istedi.

Eylemde konuşan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, en düşük memur maaşının 79 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

Maaş artış oranının sadece yüzde 11,54 olmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Sırma, en düşük memur maaşının 79 bin TL’ye çıkarılmasını talep ettiklerini kaydederek; “Bu sefalet zam aldatmacasına karşı, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyoruz. Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı, güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz. Asgari ücretin, insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını talep ediyoruz. İşyerlerinde ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat değil, liyakat, yani kadrolu güvenceli istihdam talep ediyoruz. Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz. Kamu kaynaklarının “müşteri garantili” projeler için değil, halk için kullanılmışını talep ediyoruz. Vergide adalet, az kazanandan az, çok kazanandan çok, yani adil bir vergi sistemi ve 1. Vergi diliminin %10’a düşürülmesi ve sabitlenmesini istiyoruz. Bizleri toplu sözleşme masası adı altında, siyasal iktidarın iki dudağı arasına bırakan ve tüm yetki ve kararın hükümete terk edildiği sahte sendika yasasına karşı, gerçek grevli bir toplu sözleşme düzenlemesi istiyoruz.” diye konuştu