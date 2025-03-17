Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 34 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde Çorum 210 milyon dolarlık artışla 1'inci il oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 10 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 34 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Açıklamada, "2025 yılı Şubat ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır." denildi.

İhracatta en fazla artış yapan 5 il

2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde; Çorum 210 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Afyonkarahisar 81 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Yalova 26 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumunda yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı Şubat ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 340 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Çorum 210 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Afyonkarahisar 81 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Yalova 26 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır" ifadelerine yer verildi.