Futbol Aday Hakem Kursunda yapılan yazılı sınavda en başarılı iki isme İl Hakem Kurulu tarafından hakem forması hediye edildi.

Üç gün süren aday hakem kursunda pazar günü yazılı sınav yapıldı.

Yazılı sınavda yapılan değerlendirme sonucunda İbrahim Kayabaşı ve Yusuf Enes Demir’in en yüksek puanı alan iki isim olduğu tesbit edildi.

İl Hakem Kurulu bu iki isme hakem forması hediye etti. Aday hakemlerin formalarını Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve il Gözlemcisi Recai Kuzey tarafından verildi. İki aday hakeme yeni görevlerinde başarılar dileğinde bulundular.