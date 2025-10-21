Suade ve Çorum ‘un tanınmış mobilya ustalarından Özcan Tekin’in oğulları Alperen ile Tenzile ve Orhan Sezen’in kızı Emine ömür boyu mutluluğa evet diyerek hayatlarını birleştirdiler.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Trabzon’un Yomra ilçesinde düzenlenen düğün töreninde genç çiftin Nikah merasiminin de Yomra Kültür Merkezi’nde yapıldığı törende nikah akidlerini Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kıyarken gelinin şahitliğini Nesibe Torlak ile İrem Sezen, damadın şahitliğini ise Beyzanur Tekin ve Özlem Sallabaş yaptılar.

Genç çift Çorum’da geçtiğimiz cumartesi günü Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen görkemli bir düğün ile evlatlarının mürüvvetini gören Tekin ve Sezen aileleri bu mutlu günlerinde her iki tarafta da yapılan düğün merasimine katılan eş, dost, akraba, yakından ve uzaktan çok sayıda gelen davetlilere katılımları dolayısıyla teşekkür ettiler.

Eğlenceli bir şekilde devam düğünün sonunda genç çiftler, düğüne katılan davetliler ile bol bol fotoğraf çektirerek, mutlu günlerini ölümsüzleştirdiler.