İl Genel Meclisi’nde gündem Encümen ve Komisyon seçimleri oldu. Encümen seçimlerinde ise, geçen yıl karşı karşıya gelen AK Parti ile MHP ittifak yaptı.

Aday olmak isteyenleri soran İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ak Parti Grubundan Osmancık İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Şişli, Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, MHP’li Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Duran Baysa'nın adaylıklarını açıkladı.

CHP grubundan ise Ahmet Çiftlik aday gösterildi.

MHP’li Duran Baysa Ak Partili meclis üyelerinin teklif ve oylarıyla encümen üyeliğine seçildi.

Adaylıkların netleştirilmesinin ardından seçimlere geçildi. Gizli oylama yöntemiyle yapılan seçimlerin ardından sonuçlar açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, İbrahim Şişli 29 oy alırken Duran Baysa 28 oy, Fehmi Vargeloğlu ise 26 oy alarak encümen üyeliklerine seçildi. Ahmet Çiftlik ise 8 oy da kalarak seçilemedi.

Seçimlerin ardından açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, bugüne kadar 1 yıldır görev yapan encümen üyelerine teşekkür ederken yeni seçilen encümen üyelerine başarılar diledi.