Enerji ve Alt Yapıdan Sorumlu CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı, İşletme Mühendisi Emrah Öztürk, yurtiçi enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonla mücadele söylemine ters düştüğünü belirtti.

Öztürk, yılbaşında 40 lira civarında olan benzin ve motorin fiyatlarının ise şu an ne hedeflenen enflasyonla, ne de dünya piyasasıyla uyumlu olmadığının altını çizdi.

Emrah Öztürk, enflasyonla mücadelede iğneden ipliğe etki alanı olan fiyat oluşumunun gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İl Başkan Yardımcısı Emrah Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yurtiçi enerji fiyatlarındaki artış enflasyonla mücadele söylemine ters. Bu yılbaşında 40 lira civarında olan benzin ve motorin fiyatları şu an ne hedeflenen enflasyonla, ne de dünya piyasasıyla uyumlu. Evet enerjide eskisine göre daha az ithalatçıyız ve döviz kuru bunu doğrudan etkiliyor. Ancak yılbaşında 35 liralarda olan dolar kuru şu an 42 liralarda. % 20 artış. Öte yandan dünya petrol fiyatları yılbaşında 80 dolar civarında iken şu an 64 dolar civarında. %20 düşüş. Hal böyleyken yani dolardaki yükselişe rağmen petrol fiyatlarındaki düşüşün tabelayı değiştirmemesi gerekirdi. Oysa özellikle motorinde 60 lira seviyesindeki fiyat milletin sırtına binen yükü her geçen gün ağırlaştırıyor. Bu zamlar, nakliye, gıda ve üretim maliyetlerini zincirleme olarak etkileyerek genel enflasyonu körüklüyor. Bu işin içinde neler var diye baktığımız zaman; dağıtım şirketlerinin kar marjı, EPDK fiyat mekanizması, ÖTV ve döviz kuru oyunu... Hangisi olursa olsun, iğneden ipliğe etki alanı olan fiyat oluşumunun gözden geçirilmesi gerekmektedir.”

(Haber Merkezi)