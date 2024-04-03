Türkiye'nin Mart ayı enflasyonu belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.



Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyordu.

Böylece enflasyon üç aylık periyotta yüzde 14,39'a ulaştı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YAVAŞLADI

Mart ayında üretici fiyatlarında da yavaşlama kaydedildi.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 51,47, aylık yüzde 3,29 artış gösterdi.

ÜFE, şubat ayında yıllık bazda yüzde 47,29, aylık bazda ise 3,74 olarak açıklanmıştı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19 artış, imalatta yüzde 58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış ve su temininde yüzde 66,23 artış olarak gerçekleşti.



Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35 artış, imalatta yüzde 3,46 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış ve su temininde yüzde 2,64 artış olarak gerçekleşti.