3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çalgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda farkındalık ve empatiyi artıran önemli bir gün olduğuna dikkat çekti. Engelsiz bir toplum için çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Çalgan, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Çalgan, tüm engelli bireylere sevgi, saygı ve muhabbetlerini ileterek, onların toplumsal yaşama katılımını destekleyen tüm çalışmaların öncelikli olduğunu belirtti.

