Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi'ndeki evine alkollü baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç.'nin boğazına sarılarak, dakikalarca şiddet uyguladı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Baba M.Ç., bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu T.Ç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise T.Ç.'nın eline geçirdiği bir ağaç sopa ile sırtına vurduğu baba öfkelenerek, duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurdu. Baba M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alındı.

4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan T.Ç'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.