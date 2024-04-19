Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne engelli ve eski hükümlü proje başvuruları başladı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR tarafından verilen desteklerin 2024 yılında da devam ettiğini belirtti.

Destek kapsamında, başvuru rehberlerine göre hazırlanacak engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projelerin, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projelerin, engellilerin istihdamını artırmaya yönelik projelerin kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında kabul edilebildiğini kaydeden İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, “Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın, proje başvurularını 7 Haziran 2024 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden giriş yaparak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğümüze elden veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlarımızın, proje başvurularını 7 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 7 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar İŞKUR İl Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla teslim edebilirler” dedi.

Levent Tuzcu, kendi işini kurma kapsamında verilebilecek destekleri ise şu şekilde sıraladı:

“Engellilere yönelik, tarım ve hayvancılık sektöründe toplam en fazla 300 bin TL (kuruluş işlemleri için en fazla 20 bin TL, işletme gideri için en fazla 40 bin TL, demirbaş için en fazla 240 bin TL) ve diğer sektörlerde toplam en fazla 400 bin TL (kuruluş işlemleri için en fazla 20 bin TL, işletme gideri için en fazla 80 bin TL, demirbaş için 300 bin TL), eski hükümlülere yönelik ise, demirbaş giderleri için tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 240 bin TL, diğer sektörlerde de en fazla 300 bin TL’dir. Proje detayları, özel şartları ve başvuru evrakları, kurumumuz internet sitesi www.iskur.gov.tr’de “duyurular” kısmındaki 16 Nisan 2024 tarihli duyuruda yer almaktadır” diye belirtti.

Kendi işini kuracaklara ilişkin genel şartlar ise şunlar:

“İŞKUR’da engelli veya eski hükümlü kaydı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, İŞKUR’un kurs veya programlarından yasaklı olmamak, kendi üzerinde aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (16 Nisan 2024 tarihi itibarıyla proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir), kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya üniversite onaylı olmalıdır).”

Tuzcu, başvuru yapmak isteyen gerek vatandaşlara gerekse kurum ve işletmelere projeleri kapsamında kurum olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.