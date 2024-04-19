Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Üyeleriyle birlikte Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Recep Cıplak’ı ziyaret etti.

Ziyaretler ile ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, parti olarak şehrin tükenmez nefesi olacaklarını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi Üyelerimizle Sayın Valimiz Doç.Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettik. Gelecek 5 yıl içerisinde kısa, orta ve uzun vadedeki yapmak istediğimiz konuları ve hizmetleri istişare ettik. Sayın Valimizin öncelikli konuları hassasiyetle takip edeceğini ve gerekli destekleri vereceklerini beyan etmesini takdirle karşılıyoruz. Öncelikli konularımız; köy içme sularının tamamen çözüme kavuşması, tarımsal sulama projelerinin desteklenmesi, grup yollarının sıcak asfaltlanması, köylere gelir getirici projelerinin artırılması. Belirttiğimiz öncelikli konuları ve kısa, orta, uzun vadedeki tüm projeleri gerekli komisyonlara iletecek, hiçbir taviz vermeden takipçisi olacağız. İlimizin ve tüm ilçelerimizin her alanda daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte hareket etmek, ortak hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi.