Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından sağlık açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan ediyor. Bakanlık, GÜBİS'e bu defa "English Home" marka çubuklu oda kokusunu ekledi.

SATIŞI YASAKLATILDI

Bakanlık 16 Haziran tarihli duyurusunda English Home marka "Reed Diffuser" çubuklu oda kokusunun sağlık açısından tehdit oluşturduğunu açıkladı. Bakanlık, ürünün yanık ve yaralanma riski taşıdığı gerekçeleriyle piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.

YASAKLANMA NEDENİ Ticaret Bakanlığı güvensizlik nedenini, "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" ifadeleriyle açıkladı. Kararın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Ts En Iso 11683 Standardı" kapsamında alındığı bildirildi.