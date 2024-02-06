Çorum’da yaşayan gazi Aydın Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a er malul gazilerin mağduriyetlerini aktardı.

Rütbeli ve er gaziler ile rütbeli şehit ve er şehitlerin arasında maddi olarak büyük uçurum olduğunu ifade eden Aydın Yılmaz, şunları söyledi:

“Rütbeli gazi ile er gazi arasında büyük bir uçurum var. Biz yaralanırken, mayına basarken kurşun bize adres sormadı. Bizim haklarımız da büyük bir uçurum var. Rütbeli gaziler tedavi olmak için yurt dışına giderken er gaziler gidemiyor. En son 1 Temmuz 2023’te memurlara verilen 8 bin 77 liralık zamdan rütbeli gaziler, rütbeli şehit aileleri yararlanırken er gaziler olarak bizi yok saydılar. Bizi görmezden geliyorlar. Bizim hakkımızı arayan yok. Bizler sahipsiz bırakıldık.”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da erlerin yaşadıkları mağduriyeti ve ayrımcılığı Meclis gündemine taşıyacağını belirterek, “Ben de soru önergesi vereceğim Meclis’te dile getireceğim. Tüm şehitler eşittir. Bizim için aynı kıymettedir. Aynı şekilde gazilerimiz de rütbeli olsun er olsun bu vatanın evlatlarıdır. Biz de onlara sahip çıkacağız” dedi.