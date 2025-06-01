Vatandaşların kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlar konusundaki mağduriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harekete geçirdi. Kurmaylarına TOGG, İHA ve SİHA modellerini örnek gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunları yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim" talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından ithal edilen ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların Türkiye'de üretilmesi için ilgili tüm bakanlara talimat verdi.

MAĞDURİYETLER İLETİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların sağlık alanında en fazla sıkıntı çektiği konuların başında gelen ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetler iletildi.

İLAÇ FİYATLAR I 2 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Şu anda kanser hastaları yurt dışından ithal olarak getirilen akıllı ilaçlara ancak kendi ceplerinden para vererek ulaşabiliyorlar. Kanser tedavisinde ve immünoterapi temelli tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların fiyatları kullanılan ilacın niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Tedavinin süresi uzadıkça maliyet de artıyor.

MAHKEME SÜREÇLERİ NEDENİYLE VATANDAŞ MAĞDURİYET YAŞIYOR

Örneğin 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçların yüksek maliyeti nedeniyle hastaların yargı yoluna başvurarak hak aramalarına sebep oluyor. Mahkeme süreçlerinin en az 2 yıl sürmesi nedeniyle de bir çok kişi mağduriyetle karşı karşıya kalıyor.

"TOGG YAPABİLİYORSAK, AKILLI İLAÇLARIMIZI DA ÜRETEBİLİRİZ"

Vatandaşların bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı, "Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN'ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım" dedi. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.