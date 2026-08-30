Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında seyreden katamaran tipi bir yolcu gemisi sulara gömüldü. Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen ve içinde 279 kişinin bulunduğu gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Olayın detaylarına ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıkarken, geminin batış süreci haber kaynakları tarafından şu ifadelerle aktarıldı:

"Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kaptanı, geminin arka bölümünden su aldığını fark etti ve bunun üzerine geri dönme girişiminde bulundu, ancak bu girişim başarılı olmadı."

"YARDIM İÇİN BÖLGEYE AKIN ETTİLER"

Facia ihbarının ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri, batan gemiye müdahale etmek için olay yerine ulaştı. Sadece resmi ekipler değil, çevrede bulunan ve kıyıda demirli olan büyük küçük çok sayıda sivil tekne de denizde yaşam mücadelesi veren yolculara yardım amacıyla batmakta olan gemiye doğru ilerledi.

"AMBULANSLAR HAZIR BEKLETİLİYOR"

Arama kurtarma operasyonu tüm hızıyla sürerken, gemide yaralıların bulunduğu bilgisi üzerine sahil şeridine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gönderilen ambulanslar kıyıda hazır bekletiliyor. Olayda kaç kişinin yaralandığına ve kazazedelerin genel sağlık durumlarına ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KKTC'DEN AÇIKLAMA

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Girne açıklarında bir feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi