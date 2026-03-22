Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın 1. günü bayramlaşma programı düzenledi.

Bayramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, meclis üyeleri ile eski milletvekilleri Cahit Bağcı ve Erol Kavuncu katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiğini belirterek, Türkiye’nin ateş çemberinin ortasında olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde huzur içinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ve dünyanın Erdoğan’a ihtiyacı olduğunu ifade eden Alar, konuşmasında şunları söyledi: “Huzur içerisinde bir ramazan geçirdik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yerimize getirdik. Bu kendiliğinden olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde oldu. Recep Tayyip Erdoğan, 24 yılda bu ülkede vesayeti ortadan kaldırdı, terörü bitirdi, savunma sanayini büyüttü ve dünyada Türkiye’yi söz sahibi yaptı.

Erdoğan sayesinde siyasal istikrar sağlandı. Siyasal istikrar ekonomik istikrarı getirdi, ekonomik istikrar ise büyük ve güçlü huzurlu Türkiye’yi sağladı. Türkiye’nin ve dünyanın Erdoğan’a ihtiyacı var. Teşkilatlarımızın vefa borcu var. Bu borcu inşallah 2028 yılında tekrar başkan seçerek ve 2029 yılında bütün belediyeleri alarak vefa borcumuzu ödemiş olacağız. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da milletimizle kol kola, omuz omuza ve gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Çünkü niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir.”

Program, bayramlaşma ile sona erdi.